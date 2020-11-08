الأرصاد: غدا أمطار غزيرة ورعدية شمالا خفيفة على القاهرة والعظمى 25 درجة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
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يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الإثنين 9 نوفمبر، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، متوسطة على الغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وهى السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد، وفرص أمطار على جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.
 
وسيكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين تسجل القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

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