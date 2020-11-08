خاص.. فايز يقترب من قيادة دمنهور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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اقترب محمد فايز، لاعب المحلة السابق من قيادة دمنهور فنيا بالموسم الجديد وأنه أقرب المرشحين لقيادة الفريق الأول بممثل محافظة البحيرة بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى.


المفاوضات دخلت بمراحل متقدمة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال ساعات وذلك عقب رحيل عيد مرازيق لخلافات مادية مع مجلس إدارة دمنهور بعد أيام قليلة من إعلانه مديرا فنيا للفريق الأول.

جدير بالذكر أن دمنهور أنهى الموسم الماضى بالمجموعة الثالثة في المركز الرابع وظل متصدرا لفترات طويلة وفقد حظوظه فى التأهل مع بالجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

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