عاجل .. تحذير من حماية المستهلك بسبب عروض البلاك فرايدي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:26 م
البلاك فرايدي
البلاك فرايدي
الفجر الاقتصادي
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قال جهاز حماية المستهلك المصري، إنه سيقوم بعمليات مراقبة شاملة للشركات ومواقع التجارة الالكترونية وصفحات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم عروض وخصومات خلال موسم البلاك فرايداي كحماية للمستهلكين من عمليات الغش والعروض الوهمية التى تحدث خلال تلك الفترة من كل عام.

 

واستحدثت الشركات ومواقع التجارة الإلكترونية عروض الجمعة السوداء من الولايات المتحدة الأمريكية، مع تغير أسمها إلى الجمعة البيضاء، حيث تستهدف فيها تقديم عروض وخصومات تصل إلى نسبة 100% على مختلف المنتجات للتخلص من المخزونات التي لديها ورفع حجم مبيعاتها، إلا أن الخصومات التى تقدمها الشركات  والمحلات في مصر  لم يرتقي إلى نسبة الخصومات والعروض التى تقدمها الشركات في الولايات المتحدة ما يجعل التفاعل مع تلك العروض من قبل المستهلكين ضعيف.

 

 

ومن المتوقع أن تتوسع الشركات والمحلات التجارية هذا العام في تقديم عروض البلاك فرايدي خلال شهر نوفمبر؛ خاصة بعد أزمة كورونا التى هبطت بحجم مبيعاتها و تسبب ركود في الاسواق.

 

وقال جهاز حماية المستهلك  في منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان " أحذروا التخفيضات الوهمية"، " نراقب العروض بالأسواق و المنصات الإلكترونية ، والتصدي لأية محاولات لتضليل المستهلكين بشأن التخفيضات أو جودة السلعة ."

 

ورصد عدد كبير من المستهلكين المصريين خلال فترات عروض البلاك فرايدي  خلال السنوات الماضية قبل أن ينشط دور حماية المستهلك في دور تعديلات أدخلها على القانون المنظم لعملة العديد من العروض الوهمية من قبل مواقع صفحات التجارة اللكترونية، و عمليات تخلص من البضائع التالفة أو بها عيوب للصناعة، وسط عدم رقابة على  تلك الصفحات وعدم التفاعل مع شكواهم.

 

وحذر الجهاز صفحات التجارية على مواقع التواصل الإجتماعي التي تشارك بنسبة أكبر في تقدم خصومات وعروض خلال البلاك فرايداي عن المحلات التجارية، من الإعلانات المضللة ، مشيرا إلى أن غرامة تلك الإعلانات تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه.

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