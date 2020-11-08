بفستان أنيق.. ملك أحمد زاهر تشعل انستجرام في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ملك بالصورة من حفل زفاف الفنانة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح ، مرتدية فستان أنيق أوف شولدر باللون اللبني ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها .



والجدير ذكره أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".