ضبط ١٧٠ قطعة سلاح ٢٢٥ قضية مخدرات خلال ٢٤ ساعة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٧٠ قطعة سلاح ناري، ٢٢٥ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٥٧٧٢ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٧٠ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٤٣ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ١٢ بندقة آلية، ٢٤ بندقية خرطوش، ٨ طبنجات، ١٢٥ فردا محلي الصنع، ٤٠٦ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢٠٣ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٥٧٧٧٢ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٣٣ حكم جناية، ٢٢٢٨٦ حكم حبس جزئي، ٤٢٧٦ حكم حبس مستأنف، ٣٨٥٦٧ حكم غرامة، ١٠٣١١ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٢ من تشكيلات عصابية ضم ٤ متهمين، ارتكبوا ١٠ حوادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ٢٢٥ قضايا مخدرات بحوزة ٢٣٧ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٢٦ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٢٠ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ٢٦٦ دراجة نارية مخالفة، وفي ٧ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ٢٤١٣٩ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٥٠ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٨ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية


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