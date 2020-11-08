أبرزهم "هالة زايد".. وزراء أدلوا بأصواتهم في الساعات الأولى لثاني أيام انتخابات النواب

مع انطلاق الساعات الأولى من اليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، شارك عدد من المشاهير والوزراء في الاقتراع ودعوا المواطنين إلى المشاركة في هذا الماراثون بقوة خلال الساعات المتبقية منه اليوم الأحد.





وأجريت انتخابات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل خلال الساعات الحالية، على أن يتم إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.





وتضم محافظات المرحلة الثانية للانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.





وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز الوزراء الذين أدلوا بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بالانتخابات:





- أدلى السيد القصير وزير الزراعة بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر حرصًا منه على المشاركة الوطنية فى اليوم الثانى من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية.





- أدلى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة المقطم الرسمية لغات، داعيا المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري.





- أدلى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بصوته في انتخابات مجلس النواب وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة القناة، بمنطقة زهراء المعادي، مؤكدا على أهمية مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات البرلمانية، والإدلاء بأصواتهم، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، باعتبارها حقا دستوريا وواجبا وطنيا على كل مواطن.





- أدلى طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بصوته في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك باللجنة الانتخابية بماسبيرو بمحافظة القاهرة، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية التي تدعم جهود الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة.





- أدلي الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة المدرسة البريطانية بالرحاب.





- أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2020، بمقر لجنتها الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب بمحافظة القاهرة، وحرصت الوزيرة أثناء الإدلاء بصوتها على الاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل المقر الانتخابي، والتي تم وضعها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المقرات الانتخابية.





- أدلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بصوتها الانتخابي في مقر لجنة فاطمة عنان بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ودعت وزيرة التعاون الدولي إلي المشاركة لاكتمال البرلمان المصري بغرفتيه (الشيوخ والنواب)، للقيام بدوريهما في الحياة النيابية.















