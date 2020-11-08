الأنبا ديمتريوس يترأس القداس الإلهي بمطرانية ملوي بالمنيا

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بدأت صلوات القداس الإلهي برئاسة الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وإنصنا والأشمونين بمحافظة المنيا، من الكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي.



وشارك بحضور طقس القداس الإلهي، عدد من كهنة مطرانية ملوي بالإضافة لحضور عدد من الشمامسة وشعب المنطقة، وتم إذاعة القداس الإلهي على الصفحة الرسمية للكنيسة بالبث المباشر.

يذكر أن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل، اليوم، بتذكار تكريس كنيسة القديس البتول مار مرقس الإنجيلي كاروز الديار المصرية، وظهور رأسه المقدس بمدينة الإسكندرية.



وفيه أيضا تعيد الكنيسة بظهور رأس القديس مار مرقس الإنجيلي، وتكريس الكنيسة التي بنيت عليها، حيث ظل جسد القديس مار مرقس ورأسه معًا في تابوت واحد حتى عام 644.

