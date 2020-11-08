بحوالي ٥ مليون.. ضبط ١٢ قضية تهريب مستحضرات تجميل خلال ٢٤ ساعة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (12) قضية تهريب (مستحضرات تجميل - بضائع أجنبية الصنع) بإجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (5 مليون جنيه).

وفى مجال مكافحة جرائم حيازة المواد المخدرة: ضبط (2 ) قضية.

وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1688) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا هجرة غير شرعية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (177) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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