حسن شاكوش يعلن عن تعاونه مع عمر كمال فى عمل غنائي جديد

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شارك مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.



وظهر شاكوش بالصورة برفقة المطرب عمر كمال ، وشوق جمهوره ومحبيه لعمل غنائي جديد معلقاً :" انتظروا أغنية جديدة وان شاء الله نفرحكم ومكملين نجاحنا مع بعض".



ورد عمر كمال عليه وكتب : حبيبي وأخويا ربنا يبعد عنا الشيطان وإن شاء الله فى ضهر بعض ومكملين.



وعلى صعيد آخر أعاد حسن شاكوش طرح أغنية "انتي بسكوتايه مقرمشة" بعد حذف يوتيوب لها بسبب تشابهها مع الكليب الذي قدمه لحماقي.



تم حذف المهرجان بعد نجاحه في تحقيق أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة في غضون أيام قليلة، ما شكل صدمة لجمهور ومحبي شاكوش الذين عبروا عن إعجابهم بالمهرجان فور طرحه.

