تعرف على وديات دكرنس بمعسكر القاهرة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بنادي دكرنس بقيادة مصطفى عبده ، عن الوديات التي سيخوضها الفريق خلال معسكره المغلق بالقاهرة ، إستعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .

ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة ١٠ أيام حيث يقيم الفريق بأحد فنادق القاهرة وسيخوض خلالها ٥ مباريات ودية ، يبدأها غدا الإثنين حيث سيلتقي إتحاد الشرطة ثم يلاقى بتروجيت الخميس المقبل.

هذا ولم يستقر بعد على الثلاث وديات المتبقية والمقرر أن تقام أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء قبل أن يعود الفريق لمدينة دكرنس من أجل مواصلة تدريباته بالمرحلة الأخيرة إستعدادا لإنطلاق الموسم الجديد المقرر ٢٥ نوفمبر الجاري.

ويتولى حاليا مصطفي عبده قيادة الفريق الأول بنادى دكرنس ويعاونه حسام عبدالعال "مدرب عام" ووائل صلاح "مدرب" وناصر فاروق "مدرب حراس" و محمود سمره "طبيب" و إبراهيم الوزير "مدير شئون اللاعبين".

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