ضبط ١٢٤٨ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين

وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (1248) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية، تم ضبط ( 3 طن "كبدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ولإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 3 طن "زبده" بدون مستندات مجهولة المصدر )، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية – كائنة بشبرا الخيمة بالقليوبية).

وضبط ( 6،62 طن "سكر حر – دقيق فاخر – جوز هند- كاكاو" بدون مستندات مجهولة المصدر – 1028 قطعة " شيكولاتة – جيلى" بدون بيانات تحت التجهيز – 120 عبوة " زيت طعام " بدون بيانات مجهولة المصدر طبقا ً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية )، تمهيدًا لإدخالها فى عملية التصنيع

وعرض المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص – كائن بالخانكة بالقليوبية).

وضبط ( 2،5 طن "سكر تموينى" مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية الذكية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء ).. بحوزة (المديرة المسئولة عن محل لتجارة السلع الغذائية – كائن بدمنهور بالبحيرة).

وضبط ( 7،25 طن "ملح سياحات" مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامها فى الأغراض الغذائية يقوم بتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مخالفة للحقيقة )، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص – كائن بزفتى بالغربية ).

وضبط ( 12،24 طن منظفات صناعية "كلور – ديتول – صابون سائل – مزيل دهون" ) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص – كائن بشبين الكوم بالمنوفية ).

وضبط ( 14800 قطعة "كمامة طبية" ) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المديرين المسئولين عن محلين لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص – كائنين بالعطارين بالإسكندرية ).

تم ضبط ( المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بمدينة السلام بالقاهرة ) لإستيلائه على (5،030450 مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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