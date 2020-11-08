وزير السياحة والآثار يدلي بصوته الانتخابي.. ويصرح: المشاركة واجب وطني

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أدلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، صباح اليوم الأحد، بصوته في انتخابات مجلس النواب وذلك بمقر لجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الجديدة.

وأوضح وزير السياحة و الآثار أن مشاركته في عملية التصويت تنبع من واجبه الوطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب.

وأشاد الوزير بالتنظيم الجيد للانتخابات وخاصة مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في اللجان الانتخابية كالحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات وغيرها.

وأكد الدكتور خالد العناني بعد تصويته أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا وطنيا، وحقا كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر ولا سيما فى ظل الدور الهام الذى يقوم به مجلس النواب.

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