ناصر ماهر: كارتيرون تسبب في أزمة لي مع الجماهير
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:30 م
محمد جمال
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تحدث ناصر ماهر، لاعب الأهلي، عن استبداله في كل مباراة مع كارتيرون عند الدقيقة 60.
وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت اتعجب من خروجي كل مباراة مع كارتيرون في الدقيقة 60".
وأكمل: "من الممكن أنه لم يقصد ذلك، لكن صدر للجماهير صورة سيئة عني".
وأتم: "بعدما رحل كارتيرون فعل محمد يوسف ذلك ايضًا معي أمام بتروجيت، تحدثت معه وقال لي تمرن وستحصل على الفرصة كاملة".
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