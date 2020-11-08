ناصر ماهر: كارتيرون تسبب في أزمة لي مع الجماهير





تحدث ناصر ماهر، لاعب الأهلي، عن استبداله في كل مباراة مع كارتيرون عند الدقيقة 60.





وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت اتعجب من خروجي كل مباراة مع كارتيرون في الدقيقة 60".





وأكمل: "من الممكن أنه لم يقصد ذلك، لكن صدر للجماهير صورة سيئة عني".





وأتم: "بعدما رحل كارتيرون فعل محمد يوسف ذلك ايضًا معي أمام بتروجيت، تحدثت معه وقال لي تمرن وستحصل على الفرصة كاملة".











