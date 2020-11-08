ناصر ماهر: كارتيرون تسبب في أزمة لي مع الجماهير

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:30 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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تحدث ناصر ماهر، لاعب الأهلي، عن استبداله في كل مباراة مع كارتيرون عند الدقيقة 60.

وقال ناصر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنت اتعجب من خروجي كل مباراة مع كارتيرون في الدقيقة 60".

وأكمل: "من الممكن أنه لم يقصد ذلك، لكن صدر للجماهير صورة سيئة عني".

وأتم: "بعدما رحل كارتيرون فعل محمد يوسف ذلك ايضًا معي أمام بتروجيت، تحدثت معه وقال لي تمرن وستحصل على الفرصة كاملة".



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