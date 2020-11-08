ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالأقصر

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر، من ضبط عنصرين إجراميين ( عاطل – له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات – مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر ) بالإتجار فى المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية مشتركة من إدارة البحث الجنائى وقطاع الأمن العام مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بضبطهما حال إستقلالهما سيارة قيادة المتهم الأول وبحوزتهما المضبوطات الآتية، عدد 30 قطعة من جوهر الحشيش تزن حوالى 5 كيلو جرام تقريبًا، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة والسيارة فى توزيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



