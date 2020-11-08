تستهدف 480 ألف تلميذًا بـ1317 مدرسة وحضانة.. انطلاق حملة «الطفيليات» ببني سويف

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تابع الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، انطلاق أول أيام تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية من خلال زيارته لمدرسة محمد متولي الشعراوي، وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12سنة، لتشمل تلاميذالمرحلة الابتدائية "ابتدائي ورياض أطفال" والذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ767 مدرسة حكومي وخاص وأزهري "ابتدائي ورياض أطفال" بجانب 550 حضانة.

ورافق المحافظ خلال زيارته لمدرسة محمد متولي الشعراوي، كل من: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

واطمأن محافظ بني سويف على توافر التجهيزات والجرعات لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة التي تنفذها وزارة الصحة في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري، بهدف خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال، موجهًا وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير يومي خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل ومتابعة فرق التطعيم، ومكلفًا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف من الحملة.

وأكد محافظ بني سويف على أنه تم توفير التسهيلات اللازمة لانطلاق الحملة القومية بالمدارس المستهدفة، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المعنية الممثلة في مديريتي الصحة والتربية والتعليم، وكذا التضامن، بجانب المتابعة المستمرة من الوحدة المحلية، لضمان سير منظومة العمل بالشكل المطلوب، والتعامل مع أية مستجدات طارئة أولا بأول.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة أن الحملة يتم تنفيذها عن طريق 350 فريق طبي، وتستهدف إجمالي 482 ألف من تلاميذ الابتدائي والروضة "كي جي 1و2" على مستوى قرى ومدن المحافظة، حيث يتم التجريع جرعة واحدة بعقار"مبندازول" آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية، مؤكدًا على أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد، واستكمال كافة التطعيمات لكي تحقق الغرض منها.

فيما أوضحت سهام يوسف وكيلة وزارة التربية والتعليم أن فعاليات الحملة التي انطلقت اليوم "تحت رعاية المحافظ" وتستهدف تجريع 442 ألف تلميذًا في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس من سن 4 إلى 12 سنة، موزعين بواقع 99 ألف و688 تلميذا بالحضر، و382 ألف و312 بمدارس القرى، مشيرة إلى توجيهات المحافظ بأهمية تكثيف برامج التوعية لحث أولياء الأمور على أهمية تطعيم أبنائهم وطريق الوقاية والعلاج، والتأكيد على ضرورة انتظام التلاميذ بالمدارس خلال فعاليات الحملة، ومشيرة إلى الاستعدادات المبكرة للحملة من خلال توفير التجهيزات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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