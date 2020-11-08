بهذه الكلمات.. حسام داغر يُحيي ذكرى وفاة والداته
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:38 م
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان حسام داغر التفاعل الدائم مع محبيه بنسر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.
وحرص حسام داغر على ذكرى وفاة والدته الراحله ، حيث نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : بعدك على بالي يا قمر الحلوين.. يا زهرة تشرين.. يا ذهبى الغالي.
وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.
وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.
وحرص حسام داغر على ذكرى وفاة والدته الراحله ، حيث نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : بعدك على بالي يا قمر الحلوين.. يا زهرة تشرين.. يا ذهبى الغالي.
وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.
وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.