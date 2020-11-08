لجان قصر الدوبارة تتزين بالأعلام في انتخابات مجلس النواب 2020 (صور)

شهدت لجان مدرسة قصر الدوبارة، توافد عدد ملحوظ من الناخبين، للإلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.





وحرص الناخبين علي تطبيق الإجراءات الاحترازية في ثاني يوم لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، من ترك مسافات أمنة، وارتداء الكمامة.





ورصدت عدسة "الفجر" انتشار الأعلام المصرية في محيط المدرسة، بالإضافة إلى توزيعهم على الناخبين المترددين علي اللجنة.





وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.



