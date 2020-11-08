لجان قصر الدوبارة تتزين بالأعلام في انتخابات مجلس النواب 2020 (صور)
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:38 م
آيات عامر تصوير: ياسمين عليوة
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شهدت لجان مدرسة قصر الدوبارة، توافد عدد ملحوظ من الناخبين، للإلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من اليوم الثاني للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وحرص الناخبين علي تطبيق الإجراءات الاحترازية في ثاني يوم لانتخابات مجلس النواب 2020 للمرحلة الثانية، من ترك مسافات أمنة، وارتداء الكمامة.
ورصدت عدسة "الفجر" انتشار الأعلام المصرية في محيط المدرسة، بالإضافة إلى توزيعهم على الناخبين المترددين علي اللجنة.
وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.
ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".
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