ضبط حداد بحوزته 16 كيلو من مخدر حشيش بالشرقية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، من ضبط قرابة ١٦ كيلو جرام من مخدر الحشيش بالشرقية.

وتعود الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز نجحت فى ضبط (156 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 15،600 كيلو جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول) بحوزة أحد الأشخاص (حداد مسلح، مقيم بدائرة المركز) وذلك حال استقلاله إحدى السيارات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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