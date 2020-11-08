أول فتاة تقتحم مجال الفن المخطور وتزوجت سراً من الكاتب محمد التابعي.. ما لا تعرفه عن زوزو حمدي الحكيم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زوزو حمدي الحكيم حيث قدمت الكثير من الأعمال الناجحة والتي رسخت اسمها فى أذهان الجمهور.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" محطات عن زوزو حمدي الحكيم.

* ولدت زوزو حمدي الحكيم في قرية سنتريس محافظة المنوفية 8 نوفمبر عام 1912، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934.

* دخلت الفن في وقت لم يُسمح للفتيات فيه بالتعليم أو العمل، ولكن عائلة الفنانة زوزو حمدي الحكيم كانت مؤمنة بأهمية العلم ، والثقافة ، وأصبحت تكون أول فتاة مصرية تقتحم مجال الفن المحظور عن طريق معهد التمثيل والذي التحقت به عام 1930.

* حصلت الفنانة المصرية على الشهادة العليا من «معهد المعلمات» عام 1930 وقبل أن تلتحق بالتدريس في مدرسة الراهبات، وقرأت إعلانًا في جريدة الأهرام عن إنشاء معهد التمثيل الأول، وتقدمت ونجحت في الاختبار بتفوق ومعها روحية خالد ورفيعة الشال، وفي نهاية السنة الأولى حصلت على المرتبة الأولى على كل طلبة
المعهد، لكن فرحتها لم تستمر لعام آخر؛ حيث أصدر وزير المعارف العمومية حلمي عيسى قراره بإغلاق المعهد عام 1931.

* تزوجت زوزو بعد طلاقها مرتين الأولى كانت سرًا من الكاتب الصحفي محمد التابعي، وبعد سنوات من طلاقهما تزوجت في منتصف الأربعينات من خارج الوسط الفني وعاشت معه أكثر من 25 عامًا حتى توفي، ورحلت هي في 18 مايو عام 2003.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 5 ساعات

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ يوم

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول خطوة من موسيماني لتقييم الطيور المهاجرة في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ حوالي 5 ساعات

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 11 ساعة

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

عبد الله جمعة يعتذر للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

11:58 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض