أول فتاة تقتحم مجال الفن المخطور وتزوجت سراً من الكاتب محمد التابعي.. ما لا تعرفه عن زوزو حمدي الحكيم

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زوزو حمدي الحكيم حيث قدمت الكثير من الأعمال الناجحة والتي رسخت اسمها فى أذهان الجمهور.



وفى السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" محطات عن زوزو حمدي الحكيم.



* ولدت زوزو حمدي الحكيم في قرية سنتريس محافظة المنوفية 8 نوفمبر عام 1912، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934.



* دخلت الفن في وقت لم يُسمح للفتيات فيه بالتعليم أو العمل، ولكن عائلة الفنانة زوزو حمدي الحكيم كانت مؤمنة بأهمية العلم ، والثقافة ، وأصبحت تكون أول فتاة مصرية تقتحم مجال الفن المحظور عن طريق معهد التمثيل والذي التحقت به عام 1930.



* حصلت الفنانة المصرية على الشهادة العليا من «معهد المعلمات» عام 1930 وقبل أن تلتحق بالتدريس في مدرسة الراهبات، وقرأت إعلانًا في جريدة الأهرام عن إنشاء معهد التمثيل الأول، وتقدمت ونجحت في الاختبار بتفوق ومعها روحية خالد ورفيعة الشال، وفي نهاية السنة الأولى حصلت على المرتبة الأولى على كل طلبة

المعهد، لكن فرحتها لم تستمر لعام آخر؛ حيث أصدر وزير المعارف العمومية حلمي عيسى قراره بإغلاق المعهد عام 1931.



* تزوجت زوزو بعد طلاقها مرتين الأولى كانت سرًا من الكاتب الصحفي محمد التابعي، وبعد سنوات من طلاقهما تزوجت في منتصف الأربعينات من خارج الوسط الفني وعاشت معه أكثر من 25 عامًا حتى توفي، ورحلت هي في 18 مايو عام 2003.