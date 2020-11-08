خلال حملة أمنية.. ضبط تجار مخدرات بمختلف المحافظات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، وتم ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- 400 قرص مخدر- طبنجة صوت- مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن المنوفية.

وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالى–هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية.

و ضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 850 جرام - مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بمديرية أمن الإسماعيلية.

وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بمديرية أمن السويس.

وتم ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") بمديرية أمن البحيرة.

كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص "له معلومات جنائية") فى إستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار تهمك

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول خطوة من موسيماني لتقييم الطيور المهاجرة في الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 11 ساعة

عبد الله جمعة يعتذر للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 5 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ يوم

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

خاص.. سيراميكا يوضح حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

11:58 ص

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض