خلال حملة أمنية.. ضبط تجار مخدرات بمختلف المحافظات

Advertisements

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية، وتم ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- 400 قرص مخدر- طبنجة صوت- مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن المنوفية.



وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالى–هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية.



و ضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 850 جرام - مبلغ مالى– هاتفى محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بمديرية أمن الإسماعيلية.



وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 240 جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بمديرية أمن السويس.



وتم ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية") بمديرية أمن البحيرة.



كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص "له معلومات جنائية") فى إستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

