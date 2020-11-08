اعترافات مثيرة لـ ديلر إمبابة أمام النيابة

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل بإمبابة لاتجاره في الأقراص المخدرة، وحيازته لكمية كبيرة، حيث اعترف أنه يقوم بترويجها على عملائه بالمنطقة.

وأفاد في التحقيقات، بأنه لجأ لتلك التجارة للتربح لأنه يمر بضائقة مالية، ويتواصل مع عملائه في المنطقة عن طريق الهاتف المحمول.

وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل بمنطقة إمبابة، بحوزته كمية من الأقراص المخدرة في منطقة إمبابة، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر تحصله عليها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منطقة إمبابة، مسرحا لترويج بضاعته، خاصة الأقراص المخدرة.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، عقب رصد تحركاته، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

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ديلر امبابة بوابة الفجر الفجر

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