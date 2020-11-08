من إسبانيا.. أحدث ظهور لنادر حمدى عبر إنستجرام

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يحرص الفنان نادر حمدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر نادر حمدي عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من إسبانيا، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.





يذكر أن الفنان نادر حمدي طرح سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.



وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي" في 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي".