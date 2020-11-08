



ننشر الآن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي لانتخابات مجلس النواب 2020 elections ب-3 طرق سريعة





معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي ورقم الانتخاب عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2020 يعد محل بحث الكثير من المواطنين في الوقت الحالي بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق لمعرفة لجنة الانتخابات ومقر التصويت.





انتخابات مجلس النواب 2020

وانطلق صباح اليوم السبت مارثون انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تصدرت كلمات البحث على مواقع الانترنت المختلفة للدخول على الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2020، من بينها مجلس الشعب و اللجنة الوطنية للانتخابات و اللجنة العليا للانتخابات والهيئة القومية للانتخابات والهيئة العليا للانتخاباتو لجنة الانتخابات و لجان الانتخابات





موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

اضغط هنا ) ويمكن معرفة أسماء المرشحين في كل دوائر الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ع سواءًا على المرشحين عن المقاعد الفردية أو أسماء القوائم ومرشحيها الأساسيين والاحتياطيين عبر تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات





طريقة معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب

وعن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية لمجلس النواب 2020 ورقم اللجنة والمقر الانتخابي التابع له ورقم التصويت في كشوف الناخبين حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق تتمثل فيما يلى





الطريقة الأولى تتمثل في تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وعن طريق إدخال الرقم القومى في المربع المحدد تظهر البيانات اللازمة للإدلاء بالصوت الانتخابى متضمنة اسم ومكان ورقم اللجنة ورقم الناخب في كشوف المرشحين، ( اضغط هنا ).





وتتمثل الطريقة الثانية في الاتصال على الرقم المختصر 141 من أي تليفون محمول على رقم الخط الساخن الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات وإدخال الرقم القومى وسيتم اخبار المتصل بالبيانات الانتخابية الخاصة بصاحب الرقم القومى.





وتتثمل الطريقة الأخيرة في إرسال رسالة نصية من رقم الموبايل إلى رقم 5151 موضح بها فقط الرقم القومى الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا.





وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في ١٣ محافظة يتنافس فيها المرشحين بنظامي القائمة المغلقة والمقاعد الفردية.



