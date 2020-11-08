أول خطوة من موسيماني لتقييم الطيور المهاجرة في الأهلي

تسلم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرًا من الثنائي موسى ماتيلبا وأحمد سليمان محللي الأداء بالفريق الأحمر عن لاعبي الفريق العائدين من الإعارة.





وكان موسيماني قد طلب من موسى وسليمان تجهيز تقريرًا مفصلًا عن اللاعبين المعارين من أجل التعرف عليهم ودراسة قدراتهم وإومكانياتهم وذلك خلال فترة التوقف الحالية.





وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في وقت سابق عودة الرباعي محمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأكرم توفيق من الإعارة بناء على طلب الجهاز الفني للنادي الأحمر ولجنة التخطيط كما أكد في الوقت ذاته مناقشة ملف المعارين الأخرين.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي المباراة التي مقرر لها أن تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.











