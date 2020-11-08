وزيرة الصحة: قللوا الزيارات المنزلية.. والكمامة أفضل اختراع في 2020

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مشكلة فصل الشتاء ليس انخفاض درجات الحرارة فقط، ولكن وجود الناس في المنزل لفترات طويلة، مشددة على ضرورة أن يخلع الشخص الكمامة بشكل آمن عند دخوله المنزل والتخلص منها.

وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أنه يجب أن نقلل من الزيارات المنزلية، والتواجد في الأماكن المغلقة، معتبرة أن الكمامة هى أفضل اختراع خلال عام 2020، حيث أنها توفر حماية جيدة للشخص من التعرض للإصابة.

وأضافت أنه يجب تطهير الأسطح والأرضيات بشكل مستمر، وعند الشعور بأي أعراض يتم التواصل فورا على الرقم 105 حيث تم زيادة عدد متلقي الاتصالات إلى 800 شخص.

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