عاجل.. وزيرة الصحة تكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة بكافة أجهزتها معنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدة أن المستشفيات مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية، حتى لا يعزف المواطن عن الحصول على الخدمة الطبية اللازمة له.





وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أنه تم تحديث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، والنسخة الرابعة ستصدر خلال أيام، فضلا على أن تدريب الأطباء مستمر خاصة تخصصات الباطنة، منوهة بأ نه تم رفع كفاءة 50% من مستشفيات الحميات والصدر.



