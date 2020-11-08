عاجل.. وزيرة الصحة تكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة بكافة أجهزتها معنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدة أن المستشفيات مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية، حتى لا يعزف المواطن عن الحصول على الخدمة الطبية اللازمة له.
وأشارت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، إلى أنه تم تحديث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا، والنسخة الرابعة ستصدر خلال أيام، فضلا على أن تدريب الأطباء مستمر خاصة تخصصات الباطنة، منوهة بأنه تم رفع كفاءة 50% من مستشفيات الحميات والصدر.
وأكدت أن الدولة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنهم تعاقدوا على الحصول على كثير من أجهزة الأشعة المقطعية، وتم زيادة العاملين بالخط الساخن.
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