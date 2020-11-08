تفاصيل جديدة في انتقال سواريز إلى أتليتيكو مدريد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
لويس سواريز
لويس سواريز
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية اليوم، عن تفاصيل جديدة في انتقال النجم الأوروجواياني لويس سواريز، من برشلونة إلى أتليتيكو مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وتحدثت تقارير صحفية، أن سواريز انتقل دون مقابل، وتضمنت بعض المتغيرات المتعلقة بتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، فإن صفقة سواريز تمت إلى أتليتيكو مدريد، مقابل 5 ملايين يورو.

وأضافت، أن الصفقة أيضاً تضمنت الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو كمتغيرات.

واتفق أتليتيكو مدريد مع برشلونة على دفع النادي الكتالوني مبلغ 15 مليون يورو، للحصول على أولوية لبيع نجمي أتليتيكو مدريد، ساؤول نيجيز وخوسيه خيمنيز.

وعند انتقال سواريز لأتليتيكو، انخفض المبلغ من 15 إلى 10 ملايين يورو.

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