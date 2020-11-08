بالصور.. إقبال متزايد من الناخبين في قرى القليوبية

شهدت اللجان الانتخابية بالقليوبية المخصصة لانتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، إقبالا متزايدا من الناخبين في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية، حيث تصدر كبار السن المشهد الانتخابي مع الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع لثاني أيام انتخابات مجلس النواب.



