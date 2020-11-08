بالصور.. إقبال متزايد من الناخبين في قرى القليوبية
الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
محمد ضوه
Advertisements
شهدت اللجان الانتخابية بالقليوبية المخصصة لانتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، إقبالا متزايدا من الناخبين في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية، حيث تصدر كبار السن المشهد الانتخابي مع الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع لثاني أيام انتخابات مجلس النواب.
وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزًا انتخابيًا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزًا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا