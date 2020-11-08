لطلاب المدارس.. خريطة الصحة للوقاية من كورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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توجه وزارة الصحة والدكتورة هالة زايد، اهتماما خاصا بطلاب المدارس خاصة في ظل قلق أولياء الأمور من انتشار فيروس كورونا الناجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-١٩" بين الطلاب، وهو ما أدى إلى تدخل الوزارة لطمأنة الطلاب.

يذكر أن الدراسة بدأت في 17 أكتوبر 2020 وتنتهي الدراسة يوم الخميس 24 يونيو 2021، ويبدأ الفصل الدراسي الأول من السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي خرجت عن الوزارة بشأن طلاب المدارس:

- في حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل وارتفاع بدرجة حرارته أو مخالطة الطفل لحالة مصابة بكورونا مؤكدة عدم ارسالة للمدرسة.

- يجب أن يتأكد ولي الأمر من أن الطالب يغسل يديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل.

- عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة.

- يعطي ولي الأمر للطالب الطعام والشراب الخاص به ويكون مغلفا بطريقة صحيحة، بجانب توصية الأبناء بتناول طعامهم الخاص وعد الشراء من الباعة الجائلين.

- على الوالدين أن يكونا قدوة في السلوك الصحي والاجتماعي، وتوفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة الرياضة، والحرص على أن يحصل الأطفال على ساعات نوم كافية.

- يجب الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية بدون داع، مع تفهم مشاعر الأطفال وتقلباتهم المزاجية، والتشجيع على القراءة وأداء الفروض المنزلية، وتوفير جو هادئ ومطمئن للأطفال، مع دعم الوالدين لهم بشكل دائم.

- لا داعي لمشاعر القلق التي تقلل من المناعة فالمرض ضعيف عند الأطفال في عمر المدارس ولا يكون بخطورة عليهم، كما أنه ليس من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على انتشار الفيروس

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