وزير قطاع الأعمال يُدلي بصوته في انتخابات النواب بـ "الرحاب"

أدلى وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب.





وكانت قد انطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.



