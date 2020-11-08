وزير قطاع الأعمال يُدلي بصوته في انتخابات النواب بـ "الرحاب"

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أدلى وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنته الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب.

وكانت قد انطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".

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