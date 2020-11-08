نقيب المهندسين يدعو للمشاركة في الانتخابات: "اختاروا من يمثلكم بإرادة حرة"

أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لإثراء المسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.





وشدد في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، على ضرورة اختيار ما يمثلنا بإراده حرة لنقدم بإيدينا نموذجًا حضاريًا ونسهم في تطوير البنية التشريعية بما يتسق مع الجهود المبذولة من الدولة.





وأثنى ضاحي على إقبال الجماهير لاختيار أعضاء مجلس النواب القادم تنفيذا لحقهم الدستوري، معربا عن أمله في أن تفرز الحياة النيابية القادمة نوابا من الشباب بجوار أصحاب الخبرات البرلمانية لإثراء الحياة النيابية بمصر وخطوه للإمام في طريق الديموقراطية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأعرب نقيب المهندسين عن سعادته للإجراءات الاحترازية المتبعة في لجان التصويت.





وأدلى نقيب المهندسين، بصوته الانتخابي في لجنه مدرسة الشهيد العميد محمد أحمد مصطفى بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.





وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.





ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".



