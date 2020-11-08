نقيب المهندسين يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020

أدلى المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، ونقيب المهندسين، بصوته الانتخابي في لجنه مدرسة الشهيد العميد محمد أحمد مصطفي بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.





وانطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.



