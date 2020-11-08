محافظ كفر الشيخ: مستعدون للتعامل مع أي طارئ خلال الانتخابات البرلمانية

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020م في اليوم الثاني علي التوالي.





وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتًا أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء مصطفى عميرة، مندوب وزير الدفاع، والعميد جوزيف جمال جرجس، مندوب قائد المنطقة الشمالية، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد عمرو حسن سعد، المستشار العسكري للمحافظة، وومثلي الرقابة الإدارية، ،وممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات، ومدراء الديوان.



