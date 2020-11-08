أتفهم خيبة أمل أنصار ترامب.. ماذا قال بايدن في خطاب النصر؟

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد إعلان فوزه بحصوله على 74 مليون صوتًا، ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خطاب النصر، حيث تعهد أن يسعى لاستعادة روح أمريكا، وتفهمه خيبة أمل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويرصد "الفجر"، تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في خطاب النصر عقب إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية.

نصر الانتخابات
استهل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حديثه في خطاب النصر، بقوله؛ "لقد تحدث شعب هذه الأمة. منحونا نصرًا واضحًا ونصرًا مقنعا".

السعى للوحدة
واستطاع بايدن حسم الانتخابات الرئاسية بتفوق كبير، حيث يقول إن حصوله على 74 مليون صوتًا يفوق أى مرشح آخر فى تاريخ الولايات المتحدة، متعهدًا بأن يكون رئيسًا يسعى للوحدة، لا يرى ولايات حمراء وزقاء، وأن يكون رئيسًا لا يقسم الأمريكيين.

استعادة روح أمريكا
وتابع بايدن؛ "سعيت إلى هذا المنصب لاستعادة روح أمريكا، وإعادة بناء العمود الفقرى للبلاد وهو الطبقة المتوسطة".

رسالة لأنصار ترامب
وفي حديثه لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، يقول "أتفهم خيبة أملكم.. والآن، دعونا نعطي بعضنا البعض فرصة. حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ولنصغي إلى بعضنا مجددا".

وتجرى الانتخابات الأمريكية، يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، حيث يتوجه الأمريكان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مرشحهم المفضل.

ويحق للمواطنين الأمريكان، المشاركة في التصويت في الانتخابات لكل من يبلغ 18 عامًا أو أكثر.

لا ينتخب الرئيس الأمريكي بشكل مباشر من جمهور الناخبين الأمريكيين، بل يجري انتخابه عبر ما يعرف بالمجمع الانتخابي

وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتًا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتًا أو أكثر.

وهناك طريقتان للتصويت في الولايات المتحدة، هما: الحضور الشخصي في مركز الاقتراع في يوم الانتخابات أو استخدام بطاقة الاقتراع البريدي. 

ويؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية رسميًا في 20 يناير في حفل تنصيب الرئيس وتسنمه مقاليد الرئاسة، والذي يقام على درجات مبنى الكابيتول (الكونغرس بمجلسيه) في العاصمة واشنطن.

وبعد الحفل، ينتقل الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض لبدء دورة رئاسته التي تمتد لأربع سنوات.

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