د. بهاء حلمى يكتب: الحصانة البرلمانية الرشيدة





دائما ما يثار موضوع الحصانة قبيل الانتخابات البرلمانية فى شتى دول العالم، وفى مصر كغيرها تحظى مسألة الحصانة البرلمانية بالاهتمام خاصة وأن الحصانة لها رونق وبريق أثر على شكل الانتخابات فى مصر خلال حقبة ما قبل ثورة 30 يونيو.





إن الحصانة البرلمانية مبدأ دستورى مقرر لصالح البرلمان الممثل للأمة ضماناً لاستقلاله فى عمله وحماية لأعضائه بصفاتهم (لا بأشخاصهم)، ومنحهم الثقة الكاملة فى إثراء العمل البرلمانى، وأداء واجبهم بكل حرية دون أى مسئولية جنائية أو مدنية تنرتب على ذلك.





نشأت فكرة الحصانة فى لائحة الحقوق بإنجلترا فى القرن الـ17، وانتقلت إلى فرنسا التى أقرتها فى 1789م بمسمى (المناعة)، وامتدت إلى الولايات المتحدة ودساتير دول العالم المختلفة كضمانة لحسن سير العمل البرلمانى.





وقد استثنت من تلك الحصانة وقتئذ (جرائم الخيانة العظمى وقضايا الجنايات والإخلال بالأمن)، حيث كان يتم القبض على عضو البرلمان فى حال ارتكابه أياً من هذه الجرائم دون رفع الحصانة عنه.





وعرفت الحصانة البرلمانية فى مصر بصدور لائحة مجلس النواب الأساسية فى 1882، وتوالت فى معظم الدساتير حتى دستور 2014م، الذى أقر مبدأ عدم مسئولية عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو بلجانه، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية «أثناء دور انعقاد مجلس النواب» إلا بإذن سابق من المجلس.





بمعنى أن هذه الحصانة لحماية عضو مجلس النواب المنتخب أو المعين من إقامة الدعوى العامة ضده بسبب الآراء والأفكار التى يبديها مدة نيابته ولو بعد ما ترك منصبه وغدا شخصاً عادياً، ويطلق عليها الحصانة ضد المسئولية البرلمانية.





أما الحصانة ضد الإجراءات الجنائية المنصوص عليها فتتمثل فى عدم جواز اتخاذ إجراء جنائى ضد أى عضو فى غير حالة التلبس بالجريمة، إلا بإذن مسبق من المجلس النيابى الذى يتبعه.





وهنا يثار التساؤل عما إذا كانت الحصانة تشكل شرعية للأعضاء فى ارتكاب الجرائم دون محاسبة خلال الدورة النيابية؟ وما مسئولية العضو عن الجرائم التى يرتكبها خارج أعمال المجلس ضد الغير إذا لم ترفع الحصانة عنه؟ وما آثار ذلك على الحقوق؟





نجد أن المجلس لن يعطى حصانة أو صكاً على بياض لحماية الأعضاء من المسئولية الجنائية عن الجرائم التى يرتكبونها، وإنما فقط لأخذ موافقة المجلس على السير فى الإجراءات القانونية ضد العضو قبل الشروع فيها، وبعد التأكد من أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا به منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.





أما التساؤل الثانى عن إعفاء العضو من العقوبات المقررة للجرائم التى يرتكبها خارج أعمال المجلس ضد الغير. فهنا نفرق بين حالة ما إذا ارتكب العضو فعلا يشكل جنحة، وبين حالة صدور حكم ضده فى جنحة بالحبس أو الغرامة.





ففى هذه الحالة الافتراضية فإن العضو الذى يرتكب فعلاً مجرماً قانونا (مخالفة – جنحة)، ولم يوافق المجلس على رفع الحصانة، فتكون هناك آثار قانونية ومدنية مباشرة كالتالى: ففى حالة المخالفة فتسقط خلال سنة من تاريخ ارتكابها، وتنقضى الجنحة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها. وبالتالى يكون النائب حصل على صك حماية دون وجه حق.





وفى حالة صدور حكم على النائب فى مخالفة أو جنحة، ورفض المجلس رفع الحصانة عنه، فيسقط الحكم فى المخالفة بمرور سنتين، ويسقط الحكم فى الجنحة بمضى خمس سنوات التى قد تكون هى مدة الدورة النيابية، الأمر الذى ينعكس سلبا على حقوق الغير.





ومن هنا نعرض تصوراً جديداً للحصانة البرلمانية (الرشيدة) بغرض التوافق مع سياسة الدولة بعد ثورة 2013، وبما يتماشى مع إستراتيجيات الدولة والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، يكمن فى الاقتداء بالنموذج الإنجليزى بحيث تكون حصانة البرلمانى داخل المجلس فقط، وأن يتعامل خارجه كأى مواطن لتحقيق المساواة والعدالة، والحفاظ على حقوق الغير، والبُعد عن المصالح الشخصية الضيقة، وللارتقاء بمفهوم ومعنى خدمة المجتمع والوفاء بوعود الناخبين، ولوضع بنيان جديد للديمقراطية بالمجتمع المصرى، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن الانتخابات البرلمانية فى مصرنا الحديثة من خلال الاستفتاء الدستورى على ذلك.





www.bahaahelmy.com



