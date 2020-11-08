عمرو سلامة: فريق عمل "ما وراء الطبيعة" مصري بالكامل

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أعرب المخرج عمرو سلامة، عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع

التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب عمرو سلامة منشورًا قال فيه:"ما وراء الطبيعة” عمل مصري، بطاقم عمل تقريبا مصري بشكل كامل، بممثلين مصريين باستثناءات قليلة تلبية لأسباب فنية حتمية، حتى لو وراه منصة عالمية، فصناعه أدمغة وسواعد مصرية، وكان هدف مشترك من البداية هو محاولة صنعه بكوادر وفنانين محليين مصريين".



وتابع عمرو سلامة قائلاً:" المسلسل ماكنش هيطلع لولا الأدمغة المصرية اللي وراه في كل الأقسام، لولا إرث أدبي مصري المسلسل استوحى منه، لولا فنانين مصريين أساتذة كلنا اتعلمنا منهم في كل المجالات، لولا أفلام ومسلسلات ناجحة مصرية لزملاء إتعلمنا منها، أي قدر من النجاح قد يراه لو حالفنا الحظ وربنا كرم هو نجاح لمصر، وللصناعة المصرية، وللمشهد الثقافي المصري، ولكل الفنانين المصريين".



وانهى عمرو سلامة كلامه قائلًا:" حلمنا في أي عمل نفسه يسافر بره مش مجرد طموح شخصي مهني فقط، هو معاه طموح حقيقي وصادق جدا جدا جدا والله جدا إننا نشرف بلدنا ونحطها على الخريطة أو على الأقل نحافظ على مكانتها في الخريطة الإقليمية والعالمية، ديه مش مشاعر قومية ساذجة، ولا محاولة لقول كلام دبلوماسي، ده أمل وتمنيات إننا نبين قد إيه البلد ديه ولادة وجواها مواهب تقدر فعلا تعمل شغل محترم، في فنانين كثير في مصر أنا شايفهم عالميين وبتعلم منهم وبشوف إنهم بيعملوا أعمال مبهرة بتعقدني بتخليني أغير بشكل بحاول أخليه صحي وبتحمسني إني أتعلم منهم، وأنا متأكد إنهم بشوية تعرض للعالم يقدروا يبهروا العالم كله".





مسلسل" ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.