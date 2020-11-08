رئيس جنوب الوادي بقنا:إانشاء مستشفى صحة المرأة ونشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، ان الجامعة تشهد تطورا كبيرا في الانشاءات والبنية التحتية من خلال الميزانية الاستثمارية التي توفرها الدولة للجامعة.
وأشار الى أنه يتم انشاء مستشفى صحة المرأة ومدرجات كليات الطب والهندسة بمقر الجامعة بقنا وكلية الالسن بفرع الجامعة بالغردقة.
جاء ذلك خلال شهد حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني الصحي، والذي تضمن فقرات فنية متنوعة.
شهد الحفل الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب والدكتور احمد هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور علي ربيع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد يوسف مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور عيسى حجازي عميد المعهد الفني الصحي.

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