المجتمعات العمرانية: تنفيذ مشروعات بقيمة 12 مليار جنيه في مدينة أكتوبر الجديد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية، بالمشروعات الجارى تنفيذها  بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

 

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، ثم زيارة ميدانية لمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة أرض غرب المطار، وشدد على تكثيف حجم الأعمال الجارية بمشروعات الطرق والكهرباء والمرافق.

 

كما تفقد نائب رئيس الهيئة،  المشروعات الجارية بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، ومشروع تنفيذ خزان المياه سعة ٢٠ الف متر مكعب/يوم، مشددًا علي ضرورة تكثيف معدلات العمل لتشغيله في أقرب وقت ممكن.

 

من جانبه، قام المهندس عادل النجار ، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، بتقديم عرض عن المشروعات الجارى تنفيذها والفرص الاستثمارية بالمدينة، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

 

وفي ختام الجولة، أشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بحجم الانجازات المنفذة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة رغم حداثة نشأتها، حيث تم إنشاؤها في ٢٠١٧، ورغم ذلك تم تنفيذ مشروعات تجاوزت تكلفتها ١٢ مليار جنيه، وبها فرص استثمارية تتعدي الـ٣٧ مليار جنيه

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هيئة المجتمعات العرانية مدينة 6 أكتوبر الجديدة اخر الاعمال التى تم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

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