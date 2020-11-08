خريطة تصالح المشاهير على مخالفات البناء

حبيب العادلى يدفع مخالفات 3 قصور فى زايد وفيلا فى الساحل



وزير الصحة الأسبق يتصالح بـ 250 ألفاً عن 3 شقق سكنية

السويدى 500 ألف عن فيلا فى الساحل وأبناء نور الشريف 900 ألف









منذ إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى عن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ويبادر عدد كبير من المواطنين فى تقنين أوضاعهم أملًا فى عدم هدمها، وساوى القانون بين جميع المواطنين ولم يدع للمحسوبية مكانًا، إذْ شمل تطبيق القانون كبار المخالفين وصغارهم.





وما يدل أن الأمر يحمل الكثير من الشفافية كشف رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا عن وجود عدد كبير من المخالفين الذين تم تحويلهم للنيابة العسكرية بسبب التجاوزات فى المخالفات، ودفع 5 من كبار المقاولين مليار جنيه فى مخالفات بأكثر من 23 برجا سكنيا.





ولتعزيز مبدأ الشفافية، حصلت «الفجر» على خريطة بأبرز الشخصيات العامة التى التزمت القانون للتصالح على مخالفات البناء، والتى تنوعت ما بين نجوم الكرة والفن ورجال الأعمال والشيوخ.





تصالح أحمد عماد، وزير الصحة الأسبق، عن 3 شقق سكنية يمتلكها لأبنائه، الأولى فى دجلة تورز بمدينة نصر، على مساحة 165 مترًا، حيث دفع مبلغ قيمته 198 ألف جنيه، والثانية فى الحى الرابع بمدينة العبور على مساحة 200 متر، ودفع مبلغًا قيمته 50 ألف جنيه، والثالثة فى مدينة الرحاب على مساحة 108 أمتار ودفع مبلغًا قدره 129 ألفاً و600 جنيه، ليتجاوز إجمالى ما دفعه ربع مليون جنيه.





فى حين يمتلك سامح فهمى وزير البترول الأسبق فى عهد حسنى مبارك، فيلا بنيت على أرض مخالفة فى كمبوند لوروا التجمع الخامس، على مساحة 780 مترًا، ودفع مبلغ تصالح قدره 936 ألف جنيه تم تقسيطه على 3 أشهر.





ودفع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، مبلغاً بقيمة 300 ألف جنيه عن 3 قصور يمتلكها فى كمبوند الخمايل، إضافة إلى 800 ألف جنيه عن مخالفات فى فيلا على مساحة 630 مترًا فى بو أيلاند بالساحل الشمالى.





ودفعت رقية السادات مبلغ تصالح على فيلا مبنية على أرض زراعية فى 6 أكتوبر على مساحة 870 مترًا، بقيمة 220 ألف جنيهًا، كما دفعت مليوناً و200 ألف جنيه قيمة تصالح على فيلا بمساحة 1000 متر فى القطامية.





وتصالح رجل الأعمال محيى بدراوى وكيل شركة فودافون بالقاهرة، بمبلغ قيمته 77 ألف جنيه على محل تجارى بمساحة 110 أمتار فى قرية طيبة روز بالساحل الشمالى، ومن المنتظر أن يسدد قيمة تصالح على فيلا مخالفة للبناء فى القاهرة الجديدة على مساحة 660 مترًا تقدر بمبلغ 792 ألف جنيه.





وتصالح رجل الأعمال عصام مدح الجبالى، صاحب شركات التصدير والاستيراد ومقاول العقارات بكفرالشيخ، بدفع رسوم قُدرت بقيمة 33 مليون جنيه عن مخالفات فى 9 أبراج سكنية يمتلكها بأراض مصنع الغزل فى محافظة كفر الشيخ.





ودفع الشيخ خالد الجندى مبلغاً قيمته 360 ألف جنيه لـ فيلا مساحتها 300 متر يقطن بها ابنه فى كمبوند اليجريا بالجيزة، ودفع أحمد السويدى، صاحب شركة السويدى للكابلات، مبلغاً بقيمة نصف مليون جنيه عن فيلا على مساحة 373 مترًا بالساحل.





وتصالح «محمد» نجل رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس صاحب أكبر شركات لصناعة السجاد فى العالم، بمبلغ قيمته مليون و440 ألف جنيه على عقار مبنى على مساحة 1200 متر.





ودفع الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مبلغ تصالح قيمته 204 آلاف جنيه تقريبًا، لشقة سكنية مساحتها 170 مترًا يمتلكها فى عقار بجيرارد التجمع، ويتضمن العقار شققًا يمتلكها أقارب له وتم الاتفاق على أن يتحمل كل منهم قيمة التصالح على شقته.





وتصالح أحمد حسن أيضًا على فيلا يمتلكها فى كمباوند «زايد 2000»، حيث دفع مبلغاً بقيمة 500 ألف جنيه بسبب مخالفات فى البدروم والسطح، بينما دفع كابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مخالفة بقيمة 700 ألف جنيه بسبب زيادة مسطح غرف السطح فى فيلا يمتلكها بالشيخ زايد.





أما اللاعب أحمد الشيخ فدفع مبلغاً بقيمة 200 ألف جنيه عن فيلا يمتلكها على مساحة 177 متراً فى الساحل الشمالى، إضافة إلى مبلغ بقيمة 300 ألف جنيه عن فيلا يمتلكها فى الشيخ زايد.





ومن الفنانين دفعت إلهام شاهين، مبلغاً قُدر بحوالى نصف مليون جنيه لفيلا على مساحة 400 متر بكمباوند مفيدا فى التجمع الخامس، فيما دفع الفنان سعد الصغير مبلغ تصالح قدره 480 ألف جنيه لفيلا يمتلكها بكمبوند العروبة فى سموحة بالإسكندرية.





ودفعت الفنانة ليلى علوى مبلغًا للتصالح بقيمة 150 ألف جنيه لفيلا باسم ابنها «خالد» فى مدينة بدر تقع على مساحة 600 متر، إضافة إلى الفنان أحمد سعد الذى دفع مبلغاً بقيمة 200 ألف جنيه بسبب زيادات فى السطح بفيلته فى كمبوند زايد 2000.





ودفع أبناء الفنان الراحل محمود ياسين مبلغاً قيمته 350 ألف جنيه قيمة تصالح بسبب بروز مخالفات فى فيلا خاصة بمحمود ياسين فى كمبوند رويال سيتى، وكذلك تصالح أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز على مخالفات فى قطعة أرض بحى 13 بالمجاورة 6، بقيمة 300 ألف جنيه.





وحضر أبناء الفنان الراحل نور الشريف إلى تراخيص جهاز الشيخ زايد للتصالح على مخالفة مبانى بروز بحوالى 600 متر وتم دفع مبلغ يقارب الـ900 ألف جنيه عن فيلا خاصة بهم فى كمبوند «زايد 2000»، وكذلك دفعت الفنانة سوسن بدر، مبلغاً بقيمة 200 ألف جنيه عن فيللا تمتلكها على مساحة 230 مترًا، فى الساحل الشمالى.



