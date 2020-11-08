رئيس جامعة الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بجاردن سيتي

أدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب٢٠٢٠م بلجنة مدرسة قصر الدوبارة بحي جاردن سيتي صباح اليوم الأحد.



