رئيس جامعة الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بجاردن سيتي

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أدلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس النواب٢٠٢٠م بلجنة مدرسة قصر الدوبارة بحي جاردن سيتي صباح اليوم الأحد.

وخلال أداء رئيس جامعة الأزهر بصوته الانتخابي حثَّ المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أن المشاركة في العملية الانتخابية واجبٌ وطنيٌّ على كل ناخب مصري؛ من أجل العمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي انطلقت منذ عدة سنوات، ولاسيما بعد انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن أجل استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإرسال رسالة للعالم أجمع، مفادها: أن الشعب المصري قادرٌ على تحقيق ما يتطلع إليه من تنميةٍ وتَقَدُّمٍ في شتى المجالات.

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