معلومات لا تعرفها عن السيدة الأولى الجديدة للبيت الأبيض

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:52 ص
جو بايدن وزوجته
جو بايدن وزوجته
وكالات
Advertisements

كشف موقع "يو إس أي توداي" الأمريكي، أن السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، تخطط للاحتفاظ بوظيفتها بعد انتقالها إلى البيت الأبيض، حيث ستواصل عملها كأستاذة جامعية للغة الإنجليزية.

 

ونقلت قناة سكاي نيوز عربية، عن الموقع الأمريكي، أن جيل البالغة من العمر 69 عاما حاصلة على أربع شهادات جامعية بما فيها دكتوراه في التربية من جامعة ديلاوير.

 

 وواصلت جيل، التدريس بكلية مجتمع فرجينيا الشمالية خلال السنوات الثماني التي كانت فيها سيدة ثانية، وعملت عن قرب مع السيدة الأولى آنذاك ميشيل أوباما.

 

وأفادت كاثرين جيليسون، المتخصصة في تأريخ حياة السيدة الأولى بالولايات المتحدة بجامعة أوهايو، بأن جيل ستمثل حالة نادرة بين ساكنات البيت الأبيض، إذ لم يكن يسمح لهن بأن يعشن مثل غالبية النساء الأميركيات فيما يتعلق بالعمل.

 

وكانت أنيتا ماكبرايد، التي كانت مديرة مكتب السيدة الأولى السابقة لورا بوش، ومساعدة الرئيس جورج دبليو بوش، وتدير حاليا مبادرة السيدات الأوائل لأمريكا، وصفت جيل بأنه تمثل "رياح التغيير في الولايات المتحدة".

 

وكام كشف محللون، أن التعليم سيكون على قائمة أولويات السيدة الأولى نظرا لخلفيتها العلمية، هذا إلى جانب إيلاء مزيد من الاهتمام بعائلات العسكريين، والتوعية بمرض السرطان بعد خسارة بو ابن جو بايدن، والذي كان مصابا بسرطان الدماغ.

 

وذكر الموقع الأمريكي، أن جيل أصّرت في أكثر من مناسبة على مواصلة العمل بميدان التدريس، حيث قالت في مقابلة مع برنامج "سي بي إس صنداي مورنينغ" في أغسطس الفائت: "أحب التعليم. إذا وصلنا للبيت الأبيض فسأواصل التدريس. أريد من الجميع أن يقّدروا المعلمين، وأن يعرفوا مساهماتهم، ويحترموا هذه مهنة التعليم أكثر".

 

ويذكر أن هيلاري كلينتون التي شغلت لفترة منصب عضو في مجلس الشيوخ بنهاية ولاية زوجها، ستصبح جيل أول سيدة أولى تواصل مسيرتها المهنية.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معلومات لا تعرفها سيدة البيت الأبيض رئيس أمريكا جيل بايدن جو بايدن

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

منذ 36 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عبد الله جمعة يعتذر للأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على فسخ عقد نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. فيديو مثير لعراف لبناني يتوقع خسارة ترامب في الانتخابات الأمريكية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. عمرو أديب: "بايدن مش جاي يدور على مصر.. بلاش سذاجة"

منذ حوالي 4 ساعات

سيقلب سياسات ترامب رأسا على عقب.. 20 قرارا تعهد بايدن بتنفيذه في أول 100 يوم

منذ حوالي 9 ساعات

الخريطة الكاملة لمعامل تحاليل كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

حكاية "أنثى الشيطان"| عشرينية قتلت زوجها من أجل أحضان عمها.. وشقيقته: مات شقيان (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

معلومات لا تعرفها عن السيدة الأولى الجديدة للبيت الأبيض

منذ ساعة الا ربع

خبير سياسي يكشف تأثير فوز "بايدن" على ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرصد 20 مليون جنيه لحسم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تنكيس الأعلام الأمريكية 30 يوما بسبب موت بوش الأب

تعرف على "جو بايدن" المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة

بعد ترشيحه رسميًا.. معلومات عن جو بايدن الذي ينافس ترامب على رئاسة أمريكا

أوراق بايدن وترامب للاستعداد لمعركة تكسير العظام بانتخابات أمريكا

أكبر الرؤساء سنا.. من هو جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الجديد؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 ص

عاجل.. رئيس سموحة يطلب استعارة بانون من الأهلي

عاجل.. ترامب يسرد على "تويتر" روايات جديدة بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد فوز بايدن

12:09 ص

ماذا طلب كوشنر من ترامب بهد هزيمته في الانتخابات الرئاسية؟

08:36 ص

الزمالك يقترب من حسم الصفقة الذهبية

05:01 م

الأهلي يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

08:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه