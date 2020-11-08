تورط أستاذ جامعى فى حلوان بحصوله على رشاوى من الطلاب العرب

طلب رشوة 100 ألف جنيه من بحرينى مقابل تزوير درجاته



حصلت «الفجر» على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية المتورط فيها أستاذ جامعى بجامعة حلوان ورئيس لجنة النظام والمراقبة «الكنترول» بالجامعة ومسئول تلقين الميثاق الأخلاقى الخاص بالامتحانات، بالحصول على رشاوى مالية من الطلبة خاصة العرب منهم، مقابل نجاحهم واجتيازهم فى المواد الدراسية، أو منحهم درجات مرتفعة عن التى حصلوا عليها.





حملت القضية التى حصل محرر «الفجر» طارق جمال حافظ على نسخة منها رقم 247 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 141 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد سعفان وكيل نيابة بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ضد الأستاذ الجامعى المتهم فى القضية «أ.ع - 48 سنة - أستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان».





تم اكتشاف القضية من محمود عبدالرسول حبيب - 24 سنة - طالب بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، بحرينى الجنسية»، والذى قال بالتحقيقات إنه يدرس بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، مضيفا أنه فى غضون شهر أغسطس عام 2019، وحال استعلامه عن نتيجته الدراسية، التقى المتهم الأستاذ بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان ورئيس لجنة النظام والمراقبة «الكنترول» بالفرقة الثالثة بالكلية.





وتابع أن الأستاذ الجامعى طلب منه رقم هاتفه ليرسل النتيجة له عبر تطبيق المحادثات «الواتساب»، وبذات اليوم أرسل له النتيجة، وطلب منه التواصل مع والدته المقيمة بدولة البحرين، فزوده برقم هاتفها، فاتصل بها الأستاذ الجامعى المتهم، وطلب منها مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته.





وذلك بأن طلب من والدة الطالب مبلغ 100 ألف جنيه مقابل التلاعب بدرجات نجلها المسجلة بلجنة النظام والمراقبة «الكنترول» الخاضعة لإشرافه، لتمكينه من اجتياز السنة الدراسية بتقديرات مرتفعة، فلم تجبه.





فتواصل الأستاذ الجامعى المتهم مع الطالب، وطلب منه مبلغ الرشوة لذات المقابل، فتوجه الطالب إلى هيئة الرقابة الإدارية ليبلغ عن الأستاذ الجامعى، والتقى عضواً بهيئة الرقابة الإدارية الذى كلفه بمجاراة المتهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبطه متلبسا.





ونفاذا لذلك دارت محادثات هاتفية - مسجلة - أعاد فيها الأستاذ الجامعى المتهم طلبه لمبلغ الرشوة ومقابلها، وبتاريخ 14 ديسمبر 2019 اتفق معه على اللقاء فى اليوم التالى لتقاضى مبلغ الرشوة محل اتفاقهما، وبالفعل التقيا فى الموعد المذكور بشارع الهرم، وآنذاك أخذ منه المتهم مبلغ المائة ألف جنيه المعد سلفا بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، فضبط ومبلغ الرشوة حوزة الأستاذ الجامعى.





وأقر، «بلال عبدالعزيز سيد - 55 سنة - وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب»، بتحقيقات النيابة أن الأستاذ الجامعى المتهم يرأس لجنة النظام والمراقبة «الكنترول» للفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان فى العامين الدراسيين 2018/ 2019 و2019/ 2020.





وأضاف أن الأستاذ الجامعى المتهم مختص وظيفيا بسلامة وعدالة النتائج الدراسية للطلاب، ومراجعة الكشوف الفصلية، والامتحانات الشفهية والعملية، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة وتلقينهم الميثاق الأخلاقى الخاص بالامتحانات.





وبمواجهة الأستاذ الجامعى المتهم بالتسجيلات وأقوال الشهود السابقة، انهار واعترف أمام نيابة أمن الدولة العليا، بطلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته.





وأوضح الأستاذ الجامعى المتهم، أنه بالنسبة للطالب البحرينى الذى أبلغ عنه وأوقع به، فأكد أنه بالفعل طلب من الطالب البحرينى مبلغ مالى وقدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التلاعب بدرجاته المقيدة باللجنة، وتمكينه من اجتياز امتحانات الفرقة الثالثة بتقديرات مرتفعة.





عقب انتهاء التحقيقات التى استمرت قرابة العام مع الأستاذ الجامعى المتهم، وجهت نيابة أمن الدولة العليا، إليه تهمة الرشوة بصفته موظفا عموميا، واعتياده الحصول على الرشاوى المالية من الطلاب خاصة العرب منهم مقابل إنجاحهم واجتيازهم المواد الدراسية أو منحهم درجات مرتفعة غير التى حصلوا عليها.



