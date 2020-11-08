الناظر: عدم تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا في أيدي المواطنين (فيديو)

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مصر لم تدخل الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث مازالنا في الموجة الأولى التي بدأت في شهر مارس، مؤكدا أن عدم تعرض مصر لموجة ثانية من الفيروس في أيدي المواطنين.

وأشار "الناظر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أن هناك عدة إجراءات يجب أن يلتزم بها الناخب أثناء توجهه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، حيث يجب أن يحرص الناخب على ارتداء الكمامة بوصفها خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى أن يكون المسافة بين الناخبين في طابور الانتظار لا تقل عن متر.

وحذر من التقبيل والسلام بالأيدي الفترة المقبلة لتجنب التعرض للإصابة، موضحا أنه فور العودة للمنزل يجب غسل الأيدي بالماء والصابون.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100239 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 208 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 108962 حالة من ضمنهم 100239 حالة تم شفاؤها، و6355 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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