فرج عامر: إقبال الشباب على اللجان الانتخابية دليل على حرصهم للنهوض بالبلاد

أشاد محمد فرج، عضو مجلس النواب، بإقبال الشباب الشديد على المشاركة في الإستحقاق الدستوري والعُرس الديمقراطي للمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020، مما يدل على مدى وعيهم وحرصهم على النهوض بالبلاد إلى الامام، كما أن مشاركتهم في الإنتخابات واجب وطني وحق كفله الدستور لهم.





وأكد "عامر" في بيان له، اليوم الأحد، على أن مشاركة رموز الدولة في الانتخابات تكون لها دلالة قوية ورسالة إيجابية في أهمية هذه المشاركة برغم مسؤليتهم، كما أنها رساله قوية لكثير من أعداء الوطن والدول الخارجية.





وطالب عضو مجلس النواب، كافة المواطنين الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء الإدلاء بأصواتهم، خاصة وأن مصر على أعتاب الموجه الثانيه لفيروس كورونا.





وكانت قد انطلقت انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالداخل أمس السبت وتستمر إلى اليوم، لتعلن النتيجة في موعد أقصاه، 14 نوفمبر الجاري بـ 13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.





ويصوت الناخبون في الـ 13 محافظة، في 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيًا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحًا أساسيًا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحًا "فردي".