بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تصدر كبار السن، المشهد الانتخابي بالقليوبية، حيث يتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردي في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية
بالصور.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية

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