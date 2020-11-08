أسعار"الدولار" بداية تعاملات اليوم تسجل ارتفاعات في المصرف المتحد

حققت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد بالبنوك استقرار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية، بينما انخفضت في بنكي وارتفعت في بنك واحد هو المصرف المتحد.

وانخفض سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية في بنكي الأهلي اليوناني والمصري الخليجي ليصل إلى مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، ولكن سجل ارتفاعات بقيمة قرشين في المصرف المتحد ليصل إلى مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

وعلى صعيد باقي البنوك شهد سعر صرف الدولار استقرار، حيث سجل في كريدي أجريكول بنك وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية سعر 15.76 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، واستقر في بنكى الأهلى ومصر عند مستويات 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.