"أي إنجاز لمصري انجاز لينا كلنا".. النجوم يشيدون بمسلسل "ما وراء الطبيعة"

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حقق مسلسل "ما وراء الطبيعة" نجاحًا كبيرًا، ونال على إشادات كثيرة من قبل الجمهور والفنانين عقب طرحه عبر شبكة نتفليكس، وتصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثًا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كما دخل ضمن قائمة أفضل 250 عمل درامي في التاريخ، وحصل على المركز الـ 179 عالميًا، بناءا على اختيارات الجمهور.



وأعرب عدد كبير من الفنانين على إعجابهم الشديد بالمسلسل، وكان من بين هؤلاء الفنانين محمود العسيلي، الذي كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، يُهنئ من خلالها صناع العمل، قائلاً:"اتفرجت على أول أربع حلقات من ما وراء الطبيعة، وقاعد أكلم مراتي باستعجلها ترجع من برا عشان نكمل أخر حلقتين، الحقيقة مسلسل جميل وفخور إن أول مسلسل مصري عالمي طالع بالمستوى دا، مبروك".



كما نشرت هند صبري البوستر الرسمي الخاص بالعمل من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام، وعلقت عليها قائلة:"كم فخر واعتزاز بكل فريق هذا العمل وكل من ساهم في هذا المشروع المشرف، برافو".



وكتب آسر ياسين تغريدة له عبر "تويتر"عقب مشاهدته على الحلقة الأولى، قال فيها:" لسه متفرج على أول حلقة من ما وراء الطبيعة واتبسط جدًا إني شوفت رفعت إسماعيل لحم ودم، مبروك".



كما حرص المخرج تامر حمزة على تهنئة صناع المسلسل، حيث كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه :"مبروك لصناع مسلسل ما وراء الطبيعة، عمل علي أعلى مستوى من الحرفية، يضاهي أفضل الأعمال العالمية، بجد عمل يشرف إنه مصري، وبإذن الله تكون بداية وفاتحه خير لوصول الفن المصري عالميًا، مبروك لكرو المسلسل".



وأعرب يوسف الشريف عن إعجابه الشديد بالمسلسل، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على على موقع"تويتر" قال فيها:" ألف مبروك لكل صناع العمل، مجهود يستحق التقدير، وتحية خاصة للنجم أحمد أمين ".





وأشاد أيضًا المخرج بيتر ميمي بالمسلسل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، حيث نشر البوستر الخاص به، وعلق عليه قائلاً:"استمتعت جدًا بمشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة، مسلسل ممتع جدًا يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء، والأهم إنه بقى عندنا مسلسل على منصة عالمية عن سلسلة روايات لكاتب مصرى كبير الدكتور احمد خالد توفيق، والاكثر اهمية إنه تم تقديمه طبقًا لتقاليدنا المصرية والعربية بدون أن نلجأ لبعض المشاهد الغير مقبولة، أو الاساءة للمجتمع المصري أو الدولة أو الألفاظ الخارجة أو كل ادعاءات التحرر الظاهري، بل بالعكس فترة تاريخية مهمة فى مصر مقدمة بشكل من الفانتازيا بتفاصيل العصر مع روعة الصورة و الموسيقى و الأداء التمثيلي و المونتاج و شريط الصوت و تصميم الإنتاج من ديكور و ملابس و إكسسوار و أماكن تصوير و كله تحت رؤية المخرج الرائع و الصديق عمرو سلامة".



كتب بيتر ميمي السلبيات التي شاهدها :" بردو علشان ابقى قولت كل حاجة حتى لو سلبية كان نفسى تحقيق جملة دكتور رفعت اسماعيل "عدم ظهور الوحش بيخوف اكتر، في النهاية كفرد في الصناعة انبسطت جدًا بزملائي؛ لإن أى إنجاز لمصري انجاز لينا كلنا، تسلم إيدك يا عم عمرو".



وكتب عمرو يوسف تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها:"إلى كل صناع ما وراء الطبيعة، والمايسترو عمرو سلامة شرفتونا جامد، نفسي أكتب أساميكم واحد واحد بس تويتر بيعد الحروف، شكراً يا مبدعين".



وكتب أكرم، عبر حسابه على موقع" تويتر" تغريدة قال فيها: "اتفرجت على أول حلقة، إيه العظمة دي؟ برافو لكل صناع العمل من أداء عبقري لأحمد أمين، لإضاءة وصورة مبهرة لشيكو، لموسيقى تصويرية لخالد الكمار، لمونتاچ أحمد حافظ، لحوار ورؤية إبداعية لعمرو سلامة، للمنتج المنفذ المحترم محمد حفظي، شكرًا لكل صناع ما وراء الطبيعة، شرفتونا".























































