نجم الأهلي جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
محمد الدمتناوي
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن رامي ربيعة مدافع فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، بات جاهزًا لمشاركة في مباراة فريقه أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن ذلك جاء بعدما أنهى رامي ربيعة برنامجه التأهيلي بنجاح، وأصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض ربيعه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية غاب علي اثرها عن مباريات فريقه الماضية.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.

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