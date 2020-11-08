ميسي يرفض خفض راتبه في برشلونة

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة، مساعدة ناديه بشأن تخفيض راتبه بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وبحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن هناك خلافًا كبيرًا في وجهات النظر بين ميسي وكارليس توكيتس الرئيس المؤقت لإدارة برشلونة، حول خفض رواتب لاعبي الفريق.





وتابع البرنامج، أن برشلونة يسعى لتخفيض رواتب كل اللاعبين بنسبة 30%، لتوفير 190 مليون يورو، لعلاج الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.





وأشار البرنامج، أن أن عددًا من لاعبي برشلونة وفي مقدمتهم ميسي، يفضلون مناقشة هذا الأمر عقب انتخاب مجلس إدارة جديد.





وأوضح البرنامج، أن الجلسة بين محامي النادي وممثلي اللاعبين لم تسفر عن أي اتفاق، وتم تأجيل الأمر لجلسة جديدة.



