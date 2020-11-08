بالصور .. محافظ القليوبية يتابع افتتاح اللجان من داخل غرفة العمليات الرئيسية

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تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بدء فتح اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، ضمن محافظات المرحلة الثانية.



شارك في غرفة العمليات، إيمان ريان، وسمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة، وجميع الأجهزة والجهات المعنية.



وجرى رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.



وكثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، والمرور على كافة المراكز الانتخابية، كلا في نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.



كما جرى تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات.



وأشاد محافظ القليوبية، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدًا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحرص على تحقيق مبدأ الشفافية والحياد التام.



وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.